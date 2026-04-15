オーバーラップが、イラストレーターのおおたうにによるイラストエッセイ「50s STYLE BOOK-ファッションクレイジーなわたしが50代になったら-」を発売した。価格は1650円。Amazonなどで取り扱っている。【画像をもっと見る】おおたうには、1974年、神奈川県生まれ。日本大学藝術学部放送学科を卒業後、1990年代後半から雑誌「Zipper」などで連載を持ち、当時の10・20代から人気を集めていた。同書籍は、「いままでの服がし