ポーラ・オルビスホールディングスが、2月13日に発表したポーラの希望退職制度「ネクストキャリア特別支援策」の160人の募集人数に対し、192人の応募があったことを発表した。【画像をもっと見る】同施策は、年齢および勤続年数等の所定の募集条件を満たす従業員を対象にしたもので、3月16日から3月27日まで募集を行なった。対象者は原則6月30日付で退職となり、通常の退職金に加えて勤続年数・年齢に応じた特別支援金を支給。