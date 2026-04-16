この記事をまとめると ■CCAとは低温時のエンジン始動能力を示す重要な指標である ■劣化が進むと電圧低下し始動困難になる可能性が高まる ■交換は3年前後が目安となり季節前点検がトラブル回避につながる バッテリーの能力は確認できる 車載の補器用バッテリー（12Vの鉛酸バッテリー）のCCAとは、コールド・クランキング・アンペアの頭文字をとった用語だ。 コールド・クランキング・アンペアとは、バッテリーがエンジンを始