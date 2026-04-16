アメリカとイランの戦闘終結に向けた2回目の協議を調整するため、仲介役を担うパキスタン軍のトップがイランのアラグチ外相と会談しました。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議を仲介するパキスタン軍のムニール陸軍元帥は15日、イランの首都テヘランを訪問し、アラグチ外相らと会談しました。会談では、ムニール氏がアメリカ政府の意向をイラン側に伝えるとともに双方の見解を議論するなど、2回目の協議を実現するための調整