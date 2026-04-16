◇欧州CL準々決勝第2戦スポルティング0―0（2戦合計0―1）アーセナル（2026年4月15日英ロンドン）MF守田英正が先発したスポルティング（ポルトガル）は敵地でアーセナルと0―0で引き分け、2戦合計0―1で敗退した。43季ぶりの準々決勝進出でホームの第1戦に0―1で競り負けていたスポルティングはイングランド・プレミアリーグで首位を走るアーセナルと接戦を演じた。ダブルボランチの一角で先発した守田は的確なポジシ