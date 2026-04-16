これは、知人のA子さんに聞いたお話です。習い事で出会った、自称「はっきり言うタイプ」のママ友B子。大人でも傷つくような言葉を平気で投げつける彼女の態度に、筆者の友人A子は悩まされていました。しかし、その毒舌がついに子どもに向けられたとき、ついにA子の我慢は限界を迎えます！ 「見て分からない？」自称・正直者のママ友に振り回された暗黒の1年間 娘の習い事で出会ったママ友のB子は、初対面からなかなかの