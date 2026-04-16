◆皐月賞追い切り（１５日・栗東トレセン）王道の仕上げで準備は整った。アドマイヤクワッズの当週追い切りは、友道厩舎恒例の栗東・ＤＰコース追い。坂井を背にコールラヴ（３歳未勝利）を５馬身追走し、折り合ってリズムの良い走りで直線に入ると、素早い脚の回転に切り替え一気に加速。６ハロン８９秒３―１１秒６で併入した。３週続けて手綱を執った鞍上は「先週に引き続き、道中の反応と勝負どころの反応は良かったですね」