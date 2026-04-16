３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」の大森元貴が、ハーフアップ姿を披露した。１６日までに自身のインスタグラムを更新し、白いハートマークの絵文字のみで写真を３枚投稿。正面からのショットや、横から撮影した一枚では髪の上半分をお団子にまとめている。フォロワーは「お団子元貴」「お久しぶりのハーフアップ」「ハーフアップね、オシャレ」「かっこよすぎ会いたすぎて泣いた」「え！？後ろで髪の毛くくっ