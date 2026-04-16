モデルでタレントのマギー（３３）が１５日までにＳＮＳを更新。ユニホーム姿が話題になっている。自身のインスタグラムに「試合観戦楽しみっ！！！！！！」とつづると、自撮りショットをアップ。観戦コーデを投稿した。マギーは。Ｂリーグの仙台８９ＥＲＳのユニホームに黒のパンツを合わせ、金髪の巻き髪ヘアスタイルを披露した。この投稿に「楽しんできてー、マギーの着こなしカッコイイ」「かっこいー！！！！！楽しんで