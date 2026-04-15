ボディの保護やツヤ出しがきちんとできていれば、多少は洗車の手間を省けるというもの。そこでそんな時に便利なのがスプレーして拭くだけで施工できる簡易コート剤だ。 今回は、2026年2月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているコート剤TOP10を紹介する。 ※本記事は2026年2月の販売データをもとに作成している。 売れ筋 コート剤 ランキング