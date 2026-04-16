〈「日中も性的なシーンが頭から離れない…」しっかり者の“29歳キャリアウーマン”がハマった「女性のポルノ依存症」の深刻な実態〉から続く物心ついた時からスマホやタブレットが当たり前にある「デジタルネイティブ世代」の子どもたち。彼らは今、親世代が経験したことのないレベルでポルノコンテンツとの距離が近い生活を送っている。【写真】この記事の写真を見る（2枚）そうした距離の近さがきっかけとなる“危険”には