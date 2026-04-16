「中日２−５広島」（１５日、バンテリンドーム）広島の栗林良吏投手（２９）が６回１／３を５安打２失点と力投し、２勝目を手にした。立ち上がりから制球力に優れ、緩急を使いながら、強竜打線を手玉にとった。３月２９日の対戦では、“準完全試合”となる１安打完封勝利を収めており、中日戦は２戦２勝だ。チームは連敗を４で止め、今季ビジター６試合目にして初勝利。借金は「２」に減った。三塁側のベンチ前。勝利のタッ