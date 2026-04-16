現地４月15日、タイで開催されているU-20女子アジアカップの準決勝で、日本に０−２で敗れた中国。ただ、自国メディアは試合の内容を評価し、未来への希望を見出しているようだ。『網易』は「U-20中国女子、日本に０−２で敗れるも栄誉ある敗戦。後半は無失点で進歩あり」と見出しを打った記事を掲載し、敗戦の中にも確かな手応えがあったと報じている。「この試合の結果は間違いなく落胆させるものだ。中国は最終的にこの重要な