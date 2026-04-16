2026年4月7日(火)より、ハーゲンダッツ クリスピーサンド”ザ・グリーンティー”が定番商品となって新発売されました!発売25周年を迎えるクリスピーサンド。ミニカップの定番商品”グリーンティー”がサクサク食感のクリスピーサンドになって登場。全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートにて販売されます♪ クリスピーサン