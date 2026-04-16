ニューヨーク証券取引所＝2025年12月（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】15日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3営業日ぶりに反落し、前日比72.27ドル安の4万8463.72ドルで取引を終えた。中東情勢をにらむ展開となる中、積極的な買い注文が手控えられた。米メディアによると、米国とイランの協議は「2日以内」にパキスタンで再開される可能性がある。トランプ米大統領は再協議に前向きな姿勢を示す一方、エネ