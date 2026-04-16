◇欧州CL準々決勝第2戦Bミュンヘン4―3（2戦合計6―4）Rマドリード（2026年4月15日ドイツ・ミュンヘン）Bミュンヘン（ドイツ）がホームで行われたRマドリード（スペイン）との準々決勝第2戦を4―3で制し、2戦合計6―4で2季ぶりの準決勝進出を決めた。敵地の第1戦を2―1で制していた中、開始1分で相手MFギュレルに先制点を許すなど2度先行を許したが、FWケーンのゴールなどで2度追い付く展開。前半42分には相手FWエムバペ