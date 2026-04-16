プロ野球パ・リーグは15日、各地で3試合が行われました。2位の楽天はソフトバンクと対戦。初回に黒川史陽選手のタイムリー2塁打で先制すると、同点に追いつかれた直後の5回表には、辰己涼介選手のタイムリーで勝ち越しに成功します。しかし7回に再び追いつかれる一進一退の攻防の中、楽天打線も奮起。8回には村林一輝選手に値千金の勝ち越しソロが飛び出し、これが決勝点となりました。楽天は首位のソフトバンクに連勝し、ゲーム差