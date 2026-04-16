児童の父親・安達優季容疑者（37）を死体遺棄の疑いで逮捕京都府南丹市で行方不明になっていた男子児童の遺体が見つかった事件で、警察は児童の父親を死体遺棄の疑いで逮捕しました。父親の身柄がある南丹警察署の前から中継です。【写真を見る】「私のやったことに間違いありません」 父親（37）を死体遺棄容疑で逮捕安達結希さんが遺体で見つかった事件京都・南丹市警察によりますと、逮捕された父親は「私のやったこと