歌手の青山テルマ（38）が、14日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（毎週火曜後11：59）に出演。“沼る恋愛”についてエピソードを明かした。【写真】「激カワ」超ミニスカCA風コーデを披露した青山テルマ視聴者からの“DEEPな”お悩みとして、「親密だが付き合ってくれない男性との関わり方」について相談が寄せられた。さまざまな意見が飛び交うなか、「手に入らない恋愛って沼るんですよね」