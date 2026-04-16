ドル円、方向感なく上下動米国とイランの交渉継続への期待は変わらず＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は１５９円を挟んで方向感なく上下動した。基本的に週初からの流れに変化はなく、米国とイランの交渉継続への期待感が広がっている。ドル円は、１６０円からは一旦離れているものの、下押しする動きまではまだ見られず、上値期待は温存されている。交渉が進展しイラン情勢が緩和されたとしても、高水準の原油