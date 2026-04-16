天井照明が壊れてしまったので、新しい照明器具を買ってきた。とにかく電気がつけばいいと思って老舗日本メーカーの製品を選んだのだが、今になって後悔している。壊れていた、とかではない。きちんと部屋は明るくなった。【写真を見る】説明書ナシでもすぐ分かる！海外の「優れた電化製品」といえば？では何がダメなのか。リモコンがとんでもなく複雑なのである。「点灯」と「消灯」だけで十分なのに、何とボタンの数は21個