Ｊ２ジュビロ磐田は１５日、次節（１８日）のアウェー・大宮戦に向けて、静岡・磐田市内で公開練習を行った。注目は法大４年のＭＦ小池直矢（栃木県出身、前橋育英高出）だ。３月末に２０２６―２７シーズンでの加入内定が発表され、Ｊリーグの特別指定選手にも認定されている。Ｕ―２１日本代表は、前節・長野戦の後半２０分に左ウィングバックとしてピッチに立った。「デビューできたことはうれしいけれど、結果を残せなかっ