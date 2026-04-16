ストーカーによる悲劇が続発している。何故、ストーカー殺人はなくならないのか。先月、東京・池袋で起きた女性刺殺事件では、警察の事前対応に不手際があったとは思えない。では、今後どうするべきか？効果的な対策を、危機管理のプロ・田中優介氏が指南する。＊＊＊【写真を見る】ストーカー行為の末に元交際相手の女性を殺害した白井秀征被告わが子が元交際相手のストーカーに殺害されるのは、親にとって堪え難い悲劇だ