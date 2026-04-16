ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが１６日、総合司会を務める同局系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）に生出演した。安住アナは「東京・豊洲にありますキッザニア東京に期間限定で『ＴＨＥＴＩＭＥ，』のブースが出ていましたが、１３日の月曜日で終了となりました」と伝えた。そして「３０００人のみなさんに参加していただきました。大変ご好評をいただきました。参加してくれたみなさん、そしてキッザ