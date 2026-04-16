プロ野球史上、歴代2位の通算350勝を誇る大投手が、缶酎ハイ2本を万引きした衝撃の事件から1年。窃盗罪で20万円の罰金刑を受けた米田哲也氏（88）が、事件後初めてトークショーに登壇した。豪快な発言で会場を沸かせたが、今なお未解決の問題があるそうで、本人に近況を聞いた。＊＊＊【実際の写真】だいぶ老け込んで…「米田哲也氏」現在の姿住まいの“木造アパート”も「めちゃくちゃ給料が安かった」奈良市にある雑居ビ