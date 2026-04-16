【ニューヨーク＝木瀬武】１５日のニューヨーク株式市場で、ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は３７６・９４ポイント高の２万４０１６・０２となり、最高値を更新した。値上がりは１１営業日連続。最高値の更新は２０２５年１０月下旬以来、約５か月半ぶり。米国とイランによる戦闘が早期に終結するとの期待が広がり、相場を押し上げた。一方、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比７２・２７ドル安の４万８４