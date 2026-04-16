「働くお姉さん」より藤原ナミさん 【拡大画像へ】 講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「働くお姉さん」、「NEXT推しガール！」、「推しメンFile」を公開した。 「働くお姉さん」では藤原ナミさんが、ガソリンスタンドで働く姿のグラビアを披露。 また「NEXT推しガール！」では女優の涼井菜生さんが、ブルーの水着姿や野球やバスケを楽しむ姿を披露している。 さらに「推し