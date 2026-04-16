この春、新バディの誕生とともに6年ぶりに再始動する『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』。警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木京香）と、自ら志願して係長となるエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島結菜）がバディを組み、“文字”を糸口に未解決事件を捜査していく。【映像】『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』予告本日4月16日