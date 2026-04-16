【「今年注目のエースちゃん」3巻】 4月16日 発売 価格：880円 【拡大画像へ】 竹書房は、マンガ「今年注目のエースちゃん」の3巻を4月16日に発売する。価格は880円。 本作はゔぇじたぶる氏が手掛ける女子バレー部青春マンガ。キラキラな高校生活を夢見る天然少女・那須川あおいが、「茄子美高校女子バレー部」に入部し活躍を繰り広げていく。