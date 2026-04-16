東京電力・柏崎刈羽原発6号機は16日から営業運転を始める予定です。花角知事は「安全対策が県民に浸透していない」としたうえで、国や東電の取り組みを「監視していく」としました。柏崎刈羽原発6号機は福島第一原発の事故後、東京電力の原発としては初めて再稼働しました。しかしトラブルが相次ぎ、営業運転は2度延期となっていましたが、16日、当初の予定からおよそ1か月半遅れで営業運転を始める予定です。営業運転を控え、花角