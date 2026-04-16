4月16日（現地時間15日）、ロサンゼルス・レイカーズの八村塁が日本のメディアに向けたリモート会見に応じた。今シーズンのレギュラーシーズンを53勝29敗とし、ウェスタン・カンファレンス4位でプレーオフに臨むレイカーズの一員として、大一番に向けた心境や対戦相手への印象を語った。 レイカーズで4シーズン目となった八村は、今シーズンのレギュラӦ