チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ準々決勝のセカンドレグが15日に行われ、アーセナル（イングランド）とスポルティング（ポルトガル）が対戦した。リーグフェーズを圧巻の8戦全勝で終えたアーセナルは、ラウンド16でレヴァークーゼンを2戦合計3−1で撃破し、3シーズン連続のベスト8進出。今シーズンはプレミアリーグでも首位に立っており、現時点で2冠達成の可能性を残している。一方、日本代表MF守田英正が所