現地時間４月15日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の準々決勝第２レグで、伊藤洋輝が所属するドイツ王者バイエルンがスペインの強豪レアル・マドリーとホームで対戦した。11日のザンクトパウリ戦でふくらはぎが痙攣し、途中交代となった伊藤はベンチスタートとなった。敵地での第１レグを２―１で制したバイエルンは開始34秒、GKノイアーのキックミスを収めたアルダ・ギュレルに無人のゴールにミドルシュートを叩き込