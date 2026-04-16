チャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ準々決勝のセカンドレグが15日に行われ、バイエルン（ドイツ）とレアル・マドリード（スペイン）が対戦した。就任2年目のヴァンサン・コンパニ監督のもと、今シーズンの公式戦でわずか2敗と盤石の戦いを見せるバイエルン。リーグフェーズを7勝1敗の2位で終えると、ノックアウトフェーズ・ラウンド16ではアタランタを2戦合計10−2で下し、危なげなくベスト8へ駒を進めた。一方、