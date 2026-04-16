16日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比230円高の5万8590円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万8134.24円に対しては455.76円高。出来高は7341枚だった。 TOPIX先物期近は3800.5ポイントと前日比20ポイント高、TOPIX現物終値比30.17ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 58590+2307341 日経225m