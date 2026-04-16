プロ野球セ・リーグは15日、中日対広島の1試合が行われました。4位広島は2回、中日の送球ミスの間に1点を先制。6回には菊池涼介選手、小園海斗選手、モンテロ選手に連続ツーベースヒットが生まれ、2点を追加し0-3と試合を優位に進めます。先発・栗林良吏投手は中日打線を6回まで2安打無失点。7回に一時1点差に迫られ降板となりましたが、打線が直後の攻撃で反撃。モンテロ選手が貴重な2ランを放ち再び3点差に突き放すと、9回は抑え