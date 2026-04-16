「福島牝馬Ｓ・Ｇ３」（１９日、福島）昨年のエリザベス女王杯２着馬パラディレーヌは１５日、栗東坂路で単走。ラストを伸ばして、４Ｆ５５秒４−３８秒６−１２秒０で走り終えた。千田師は「予定通り。前走で久々を使って良くなっている。体に張りが出たし、見た目に冬毛も抜けている」と状態に満足げだ。先週の阪神牝馬Ｓでは、同期の４歳馬が上位を独占。「この馬も負けないようにしないと。ただ、勝負どころで一気に脚