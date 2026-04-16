◇パ・リーグソフトバンク2―3楽天（2026年4月15日みずほPayPay）ソフトバンクの代走・庄子が足で魅せた。7回1死二、三塁で代打・中村晃の二ゴロの間に三塁から迷わずに本塁に突入。捕手のタッチをかいくぐり、左手で先にベースに触れてセーフの判定。楽天はリクエストを要求するも覆らなかった。記録は野選で、中村晃は今季初打点をマーク。小久保監督は「ゴロゴーでしっかりとね。評価は上がりますよね」と庄子の好