「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）今週から短期免許で来日し、皐月賞ではカヴァレリッツォに騎乗するダミアン・レーン騎手（３２）＝オーストラリア＝が、美浦トレセンに姿を現した。皐月賞騎乗について「大きなレースに騎乗できることに感謝しているし、楽しみにしている」と話し、パートナーに関してはＶＴＲで確認済み。「これまでのレースを見て、使うごとに良くなっている印象。ポテンシャルが高く、いい馬だと思ってい