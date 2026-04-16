◇パ・リーグソフトバンク2―3楽天（2026年4月15日みずほPayPay）ソフトバンクの山川は4回に一時同点の左前適時打を放った。「チャンスで何とか一本をと集中した。うまくバットに引っかかってタイムリーになってくれた」と語ったが、試合に敗れ悔しさを隠せなかった。