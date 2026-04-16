「中山グランドジャンプ・ＪＧ１」（１８日、中山）Ｊ・Ｇ１で３連勝を目指す王者エコロデュエルは１５日、美浦Ｗで併せ馬。クリノゴッホ（６歳１勝クラス）を５馬身追走し、直線は内から並び掛けると、６Ｆ８２秒０−３７秒８−１１秒５と時計を出して併入した。「きょうは動いたね。いい意味で変わらず、いつものＧ１を使う前と一緒」と話す岩戸師の表情は明るい。手綱を取った草野に対しては、「ジョッキーも自信を持って