◇パ・リーグ日本ハム7−9ロッテ（2026年4月15日ZOZOマリン）強力打線をもってしても勝てなかった。日本ハムは2日のロッテ戦以来、今季5度目の1試合3発が飛び出し、昨季に続く両リーグ最速となるチーム30号に到達。開幕16試合目の到達は昨季の29試合を大幅に上回るハイペースも、投手陣が踏ん張ることができず、新庄監督は「野球選手は大変ですよ。この雨の中…」と振り返った。試合開始から雨が降る中、2点を追う3回に