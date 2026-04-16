◇パ・リーグソフトバンク2―3楽天（2026年4月15日みずほPayPay）【若菜嘉晴視点】同点の8回2死走者なし。右打者の村林に右の尾形をぶつけた。継投で注意するべきことは、村林のようにヤマを張ってくる打者への初球。この打席は完全に引っ張りで初球勝負だった。本塁打の確率は高くはなく、ここまでの打席内容もぱっとしていなかった。ただ、彼のようにくせ者に分類される打者は、リードする捕手が慎重になる必要がある