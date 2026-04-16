「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）東スポ杯２歳Ｓからぶっつけでクラシック１冠目に挑むパントルナイーフ。今季初戦に予定していた弥生賞ディープ記念を直前で回避するも「大きな問題ではない」と木村師。最終追い切りは１５日、美浦Ｗで熱のこもった３頭併せを行い、ラストは加速十分にゴールを駆け抜けた。狙い通りの調整過程で仕上がりに狂いなし。皐月賞史上最長間隔となる中１４５日でのＶゴールへ準備は整った。◇