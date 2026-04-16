◇パ・リーグソフトバンク2―3楽天（2026年4月15日みずほPayPay）11日の日本ハム戦で左肩甲骨を亀裂骨折したソフトバンクの今宮が4日で復帰した。同点とした7回1死一、三塁、代打出場して中堅にフライを打ち上げたものの、タッチアップを狙った三塁走者の牧原大は紙一重でアウト。勝ち越しはならなかった。「（ケガは）大丈夫です。何とかしたかった」と悔しがっていた。