「クイーンエリザベス２世Ｃ・香港Ｇ１」（２６日、シャティン）マスカレードボールは１５日、嶋田（レースはルメール）を背に美浦Ｗで併せ馬を行い、６Ｆ８１秒９−３７秒１−１１秒１をマーク。２馬身追走から直線で軽く促されると、内からツルマウカタチ（５歳２クラス）を一気にかわして１馬身先着した。見届けた手塚久師は「やるたびに良くなり整った感じ。３週続けてＷでやって、いい感じに仕上がった。少しゴツくなっ