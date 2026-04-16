「クイーンエリザベス２世Ｃ・香港Ｇ１」（２６日、シャティン）金鯱賞２着ジョバンニ、４着ジューンテイクは１５日、栗東坂路で態勢を整えた。ジョバンニを管理する杉山晴師は「集中してリラックスして走ってくれました。ここまでは１００点満点」と順調ぶりを伝えた。また、ジューンテイクの武英師は「状態は引き続き良さそうです。条件は合っていますし、今の雰囲気のまま輸送を無事に終えてくれれば」と話した。