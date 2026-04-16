◇パ・リーグソフトバンク2―3楽天（2026年4月15日みずほPayPay）ソフトバンクの大津が16日の楽天戦に先発する。北九州での登板は中継ぎだった23年7月12日の西武戦以来で先発は初だ。中堅119メートル、両翼92メートルと狭いだけに「一発には注意。低め、低めに投げたい」とテーマを挙げた。7回1安打無失点と好投し、今季初勝利を挙げた前回9日の西武戦からの連勝を狙う。