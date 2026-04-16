◇パ・リーグソフトバンク2―3楽天（2026年4月15日みずほPayPay）ソフトバンクの周東が日産自動車九州の新プロジェクト「MadeinKYUSHU」のアンバサダーに就任した。“走り”のスペシャリストは車との共通点を問われ「スタートの速さ、加速までのスムーズさ、コーナリングのスムーズさと大事な部分が多いが、車にも共通していると思います」とコメント。今季の目標を「人より多く盗塁し、誰よりも多くホームに還っ