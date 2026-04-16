◇パ・リーグソフトバンク2―3楽天（2026年4月15日みずほPayPay）ソフトバンクは前夜に続いて2―3で敗れて2連敗。投手陣が踏ん張り切れず、小久保監督は「昨日と全く同じ展開。いい投手からはなかなか点を取れないけど、点を取った後の失点が気になる」と首をかしげた。1―1に追い付いた直後の5回に先発・大関が粘れなかった。2死一、三塁で辰己に勝ち越し打を浴びる。今季導入したワインドアップを封印して出直しを図っ